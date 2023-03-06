В Твери ветерану Великой Отечественной войны Валентине Рабинович исполнился 101 год

Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Рабинович исполнился 101 год Фото: ПТО

6 марта 101 год исполнялся ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Валентине Ильиничне Рабинович. С днем рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Благодаря удивительному трудолюбию, душевной теплоте, самоотдаче Вы по праву заслужили искреннее уважение всех, кто живет рядом с Вами. Мы всегда будем гордиться подвигом людей, ковавших Победу в тылу. Спасибо Вам за вклад в защиту суверенитета нашей страны, в послевоенное развитие Отечества, - отметил Игорь Руденя.

Валентина Ильинична родилась в селе Семеновское Калининского района. До 1942 года находилась на оккупированной территории в селе Кузьминское Калининского района. После освобождения Калинина принимала участие в восстановлении разрушенного города - работала инженером-конструктором и инженером по рационализаторским предложениям Калининэнергоремонта.