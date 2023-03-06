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НовостиОбщество6 марта 2023 10:15

В Твери ветерану Великой Отечественной войны Валентине Рабинович исполнился 101 год

С днем рождения труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Рабинович исполнился 101 год

Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Рабинович исполнился 101 год

Фото: ПТО

6 марта 101 год исполнялся ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Валентине Ильиничне Рабинович. С днем рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Благодаря удивительному трудолюбию, душевной теплоте, самоотдаче Вы по праву заслужили искреннее уважение всех, кто живет рядом с Вами. Мы всегда будем гордиться подвигом людей, ковавших Победу в тылу. Спасибо Вам за вклад в защиту суверенитета нашей страны, в послевоенное развитие Отечества, - отметил Игорь Руденя.

Валентина Ильинична родилась в селе Семеновское Калининского района. До 1942 года находилась на оккупированной территории в селе Кузьминское Калининского района. После освобождения Калинина принимала участие в восстановлении разрушенного города - работала инженером-конструктором и инженером по рационализаторским предложениям Калининэнергоремонта.