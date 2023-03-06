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НовостиПроисшествия6 марта 2023 9:24

В Тверской области пьяный мужчина разгромил КПП на нефтебазе

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полиция разыскала подозреваемого

Полиция разыскала подозреваемого

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о порче имущества обратился предприниматель и сообщил, что ночью на проходную неработающей местной нефтебазы проник неизвестный. Злоумышленник разбил входную дверь и окно, ресивер видеонаблюдения, камеры, монитор компьютера, пульт и датчик пожарной сигнализации, телевизор и плафоны освещения.

Предварительно потерпевшие оценили ущерб в 125 000 рублей.

В ходе розыска выяснилось, что к повреждению имущества может быть причастен житель одной из близлежащих деревень. Преступником оказался 39-летний ранее неоднократно судимый безработный местный житель.

В полиции фигурант сознался в содеянном. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ночью зашел на КПП нефтебазы в поисках сигарет. Не найдя желаемое, злоумышленник разгромил помещение.

По части 1 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.