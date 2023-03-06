В Тверской области построен еще один межпоселковый газопровод

Головной газорегуляторный пункт, который установлен в рамках строительства газопровода в Калязинском районе. Фото: ПТО

Введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод между деревнями Ярославищи, Василёво, Поречье и селом Нерль в Калязинском районе. Для обеспечения газоснабжения также установлены три пункта редуцирования газа.

Длина газопровода - 19,9 км. Он проложен по программе развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы.

- Техническая возможность газификации создана для 315 домовладений и квартир, четырех котельных, дома культуры, библиотеки, школы, детских садов и других социальных объектов района, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

- Сегодня для успешного развития экономики требуется наличие природного газа в муниципальных образованиях, где создаются точки роста. Кроме этого, перевод на природный газ котельных социальных учреждений позволит снизить себестоимость коммунальных услуг, что будет способствовать дальнейшему развитию в районах школ, больниц, учреждений соцзащиты, библиотек, - считает губернатор Игорь Руденя.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.