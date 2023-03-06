В Тверской области местный житель незаконно получил в собственность земельный участок

Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Весьегонского района входе проверки установлен факт незаконного предоставления в собственность гражданину земельного участка. На территории располагался объект недвижимости, не являющийся капитальным строением, что исключает возможность предоставления такого участка в собственность без торгов.

Прокурор обратился в суд с требованиями признать недействительным договор купли-продажи земельного участка и вернуть землю в муниципальную собственность.

Требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.