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НовостиОбщество6 марта 2023 9:03

В Тверской области местный житель незаконно получил в собственность земельный участок

Землю вернули муниципалитету
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура

Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Весьегонского района входе проверки установлен факт незаконного предоставления в собственность гражданину земельного участка. На территории располагался объект недвижимости, не являющийся капитальным строением, что исключает возможность предоставления такого участка в собственность без торгов.

Прокурор обратился в суд с требованиями признать недействительным договор купли-продажи земельного участка и вернуть землю в муниципальную собственность.

Требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.