Житель Москвы совершил разбойное нападение на мужчину в Тверской области

Мужчину будут судить за разбойное нападение Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстанет 24-летний иностранный гражданин, проживающий в Москве. Мужчина обвиняется в разбойном нападении (ч. 2 статьи 162 УК РФ).

По версии следствия, 20 мая 2022 года обвиняемый приехал из Москвы в деревню Минка Максатихинского округа для покупки автомобиля "Газель" у местного жителя за 50 тыс. рублей.

После передачи денег в сумме 43 тыс. рублей продавец попросил покупателя подвести его до Твери. По пути мужчина попросил водителя остановиться и сходить в туалет. На улице покупатель ударил его сзади по голове и отобрал деньги. Позже нападавший был задержан.

Уголовное дело направлено в Рамешковский районный суд для рассмотрения по существу.