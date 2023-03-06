Пряники с наркотиками пытались передать в СИЗО-1 в Твери

Пряники были нашпигованы наркотиками Фото: УФСИН России по Тверской области

Сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области пресекли попытку передачи запрещенных веществ подследственным.

Совместно с отделом наркоконтроля УМВД России по городу Твери из посылки был изъят пакет с тремя тульскими пряниками.

- Пряники были направлены для проведения химического исследования в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тверской области. Результаты исследования показали, что в них содержится наркотическое вещество массой 0,19 грамма, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

На отправителя посылки завели уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ.