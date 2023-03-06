Тверской театр юного зрителя начал подготовку к большой летней премьере

В ТЮЗе начинается работа над новой постановкой. Фото: VK/Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ)

Тверской ТЮЗ в своем паблике сообщил, что совместно с режиссером Вероникой Вигг началась подготовка большой летней премьеры - спектакля «Остров сокровищ»(12+).

Театр юного зрителя немного рассказал о будущей постановке по знаменитому произведению Стивенскона.

Сообщается, что это спектакль будет "музыкальным (артисты будут играть на инструментах и петь), стильным (а как иначе, если речь пойдет о пиратах". При этом в нем планируется задействовать аж больше двадцати артистов ТЮЗа.

До репетиций еще, правда, далеко. Они начнутся в мае. Режиссер Вероника Вигг тверской публике известна. В ТЮЗе она поставила несколько спектаклей, в том числе, к примеру, «Чайку» (16+) и «Грозу» (12+).