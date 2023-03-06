В Тверской области ДНК курицы обнаружили в говяжьих сардельках

ДНК курицы выявили в составе сарделек из говядины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили состав говяжьих сарделек и обнаружили в них ДНК курицы.

Проба продукции была отобрана в доме-интернате для престарелых и инвалидов Тверской области и поступила в лабораторию по направлению регионального управления Россельхознадзора.

Производителем продукции заявлено предприятие в Нижегородской области.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.