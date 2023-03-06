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НовостиОбщество6 марта 2023 7:37

В Тверской области ДНК курицы обнаружили в говяжьих сардельках

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ДНК курицы выявили в составе сарделек из говядины

ДНК курицы выявили в составе сарделек из говядины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили состав говяжьих сарделек и обнаружили в них ДНК курицы.

Проба продукции была отобрана в доме-интернате для престарелых и инвалидов Тверской области и поступила в лабораторию по направлению регионального управления Россельхознадзора.

Производителем продукции заявлено предприятие в Нижегородской области.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.