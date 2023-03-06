В Твери определены места торговли пасхальными куличами

Отведать кулича можно будет по завершении поста, в Пасху.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Твери определены места, где в Пасху будут продавать куличи. Постановление об организации торговли пасхальными куличами к празднику Христова Воскресения опубликовано на сайте горадминистрации. Напомним, сейчас идёт Великий пост, Пасха в 2023 году будет праздноваться 16 апреля.
Согласно постановлению, торговать куличами в Твери будут с 10 апреля по 16 апреля включительно. Места для торговли выделены во всех районах города, всего таких мест будет 59 (в каждом установят 1-2 торговые палатки).
Заволжский район
Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце)
Улица Кольцевая, у дома № 68
Улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 20
Улица Хромова, у дома № 10
Улица Горького, у дома № 124(остановка)
Улица Горького, у дома № 186
Улица Академика Туполева, у дома № 113, остановка «КСМ-2»
Посёлок Литвинки, на площади перед ДК (посёлок Литвинки, дом № 22)
Улица Маршала Василевского (Сахарово), у дома № 17
Проспект Комсомольский, у дома №2/26
Улица Горького, напротив дома № 19 (у фонтана)
Шоссе Петербургское, у дома № 82/2, остановка «ДСК»
Улица Паши Савельевой, у дома № 48а, остановка «Микрорайон Юность»
Улица Паши Савельевой, у дома № 27 корпус 1
Улица Шишкова, у дома № 90б
Улица Скворцова-Степанова, между домами № 18 и № 26
Улица Горького, у дома № 8 (остановка)
Московский район
Проспект Волоколамский, дом № 13 на пересечении с проспектом Победы
Проспект Волоколамский, пересечение с улицей Фадеева, у дома № 20
Улица Можайского, у дома № 63, на площади перед ДЦ «Мир»
Улица Можайского, у дома № 52, остановочный комплекс
Улица Орджоникидзе, у дома № 48б (остановка)
Проспект Победы, у дома № 46/30
Проспект Победы, у дома № 47
Проспект Октябрьский, у дома № 51
Посёлок Химинститута, на площади перед ДК «Синтетик» (посёлок Химинститута, дом № 31)
Переулок Смоленский, у дома № 8
Шоссе Московское, остановка «Березовая роща»
Бульвар Гусева, у дома № 18
Пролетарский район
Проспект Николая Корыткова, у дома № 36а, ТЦ «Светлячок»
Проспект Николая Корыткова, у дома № 34, остановочный комплекс
Улица Бориса Полевого, у дома № 19а
Проспект Ленина, у дома № 8
Бульвар Профсоюзов, у дома № 2
Улица Спартака, пересечение с 4-м переулком Пески
Улица Громова, у дома № 28, корпус 1
Улица Дружинная, у дома № 10
Улица Ильи Касьянова, у дома № 13
Проспект Калинина, между домами № 11 и № 13
Проспект Ленина, у дома № 17/3 пересечение с улицей Лизы Чайкиной
Проспект Калинина, остановка «Пролетарка» (в сторону центра)
Улица Оснабрюкская, у дома № 10 (остановка «Мичуринский)
Улица Оснабрюкская, у дома № 36 (остановка «Брусилово»)
Улица Баррикадная, у дома № 1, Воскресенский Кафедральный Собор
Центральный район
Проспект Чайковского, у дома № 37
Улица Софьи Перовской, у дома № 1/45, остановка «Площадь Победы»
Улица Софьи Перовской, у дома № 32
Проспект Чайковского, у дома № 102, остановка «Железнодорожный вокзал»
Проспект Тверской, остановка «Гимназия №12»
Проспект Тверской, у дома № 11
Проспект Тверской, у дома № 12
Проспект Тверской, у дома № 3, остановка «Библиотека им. Герцена»
Проспект Тверской, у дома № 9 (остановка)
Улица Советская, у дома № 26
Проспект Чайковского, у дома № 7, остановка «Площадь Капошвара»
Проспект Чайковского, у дома № 16 (остановка)
Проспект Волоколамский, у дома № 24
Улица Советская, у дома № 62
Улица Коминтерна, у дома № 67/2, остановка «Автовокзал»