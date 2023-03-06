В Твери определены места торговли пасхальными куличами

Отведать кулича можно будет по завершении поста, в Пасху. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери определены места, где в Пасху будут продавать куличи. Постановление об организации торговли пасхальными куличами к празднику Христова Воскресения опубликовано на сайте горадминистрации. Напомним, сейчас идёт Великий пост, Пасха в 2023 году будет праздноваться 16 апреля.

Согласно постановлению, торговать куличами в Твери будут с 10 апреля по 16 апреля включительно. Места для торговли выделены во всех районах города, всего таких мест будет 59 (в каждом установят 1-2 торговые палатки).

Места торговли пасхальными куличами

Заволжский район

Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце)

Улица Кольцевая, у дома № 68

Улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 20

Улица Хромова, у дома № 10

Улица Горького, у дома № 124(остановка)

Улица Горького, у дома № 186

Улица Академика Туполева, у дома № 113, остановка «КСМ-2»

Посёлок Литвинки, на площади перед ДК (посёлок Литвинки, дом № 22)

Улица Маршала Василевского (Сахарово), у дома № 17

Проспект Комсомольский, у дома №2/26

Улица Горького, напротив дома № 19 (у фонтана)

Шоссе Петербургское, у дома № 82/2, остановка «ДСК»

Улица Паши Савельевой, у дома № 48а, остановка «Микрорайон Юность»

Улица Паши Савельевой, у дома № 27 корпус 1

Улица Шишкова, у дома № 90б

Улица Скворцова-Степанова, между домами № 18 и № 26

Улица Горького, у дома № 8 (остановка)

Московский район

Проспект Волоколамский, дом № 13 на пересечении с проспектом Победы

Проспект Волоколамский, пересечение с улицей Фадеева, у дома № 20

Улица Можайского, у дома № 63, на площади перед ДЦ «Мир»

Улица Можайского, у дома № 52, остановочный комплекс

Улица Орджоникидзе, у дома № 48б (остановка)

Проспект Победы, у дома № 46/30

Проспект Победы, у дома № 47

Проспект Октябрьский, у дома № 51

Посёлок Химинститута, на площади перед ДК «Синтетик» (посёлок Химинститута, дом № 31)

Переулок Смоленский, у дома № 8

Шоссе Московское, остановка «Березовая роща»

Бульвар Гусева, у дома № 18

Пролетарский район

Проспект Николая Корыткова, у дома № 36а, ТЦ «Светлячок»

Проспект Николая Корыткова, у дома № 34, остановочный комплекс

Улица Бориса Полевого, у дома № 19а

Проспект Ленина, у дома № 8

Бульвар Профсоюзов, у дома № 2

Улица Спартака, пересечение с 4-м переулком Пески

Улица Громова, у дома № 28, корпус 1

Улица Дружинная, у дома № 10

Улица Ильи Касьянова, у дома № 13

Проспект Калинина, между домами № 11 и № 13

Проспект Ленина, у дома № 17/3 пересечение с улицей Лизы Чайкиной

Проспект Калинина, остановка «Пролетарка» (в сторону центра)

Улица Оснабрюкская, у дома № 10 (остановка «Мичуринский)

Улица Оснабрюкская, у дома № 36 (остановка «Брусилово»)

Улица Баррикадная, у дома № 1, Воскресенский Кафедральный Собор

Центральный район

Проспект Чайковского, у дома № 37

Улица Софьи Перовской, у дома № 1/45, остановка «Площадь Победы»

Улица Софьи Перовской, у дома № 32

Проспект Чайковского, у дома № 102, остановка «Железнодорожный вокзал»

Проспект Тверской, остановка «Гимназия №12»

Проспект Тверской, у дома № 11

Проспект Тверской, у дома № 12

Проспект Тверской, у дома № 3, остановка «Библиотека им. Герцена»

Проспект Тверской, у дома № 9 (остановка)

Улица Советская, у дома № 26

Проспект Чайковского, у дома № 7, остановка «Площадь Капошвара»

Проспект Чайковского, у дома № 16 (остановка)

Проспект Волоколамский, у дома № 24

Улица Советская, у дома № 62

Улица Коминтерна, у дома № 67/2, остановка «Автовокзал»