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НовостиОбщество6 марта 2023 6:44

За сутки в Тверской области произошло четыре пожара

О погибших не сообщается
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
За минувшие сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение возгораний. Фото: МЧС России

За минувшие сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение возгораний. Фото: МЧС России

По информации ГУ МЧС России по Тверской области на утро 6 марта, за прошедшие сутки в регионе пожарные выезжали на тушение четырех техногенных пожаров.

Дома горели на улице Пакальная Мыза в Осташкове, в деревне Рог Калязинского района, в деревне Богданово Кувшиновского района. Также пожарные реагировали на одно вохгорание мусоора.

О пострадавших или погибших в результате пожаров за минувшие сутки не сообщалось.