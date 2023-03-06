За сутки в Тверской области произошло четыре пожара

За минувшие сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение возгораний. Фото: МЧС России

По информации ГУ МЧС России по Тверской области на утро 6 марта, за прошедшие сутки в регионе пожарные выезжали на тушение четырех техногенных пожаров.

Дома горели на улице Пакальная Мыза в Осташкове, в деревне Рог Калязинского района, в деревне Богданово Кувшиновского района. Также пожарные реагировали на одно вохгорание мусоора.

О пострадавших или погибших в результате пожаров за минувшие сутки не сообщалось.