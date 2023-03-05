В Твери пройдёт выставка фотографий «Мартовский кот»

Фотографии котов и кошек будут демонстрироваться целый месяц. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

7 марта 2023 года в 15.00 Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16) приглашает на открытие выставки художественной фотографии «Мартовский кот» (0+).

Экспозиция будет работать до 8 апреля.

Таким образом фотографы Тверского областного народного фотоклуба Тверского областного Дома народного творчества решили признаться в любви кошкам и котам, выставив на суд зрителей более пятидесяти работ.

Учредители и организаторы выставки: Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества.

О стоимости посещения организаторами не сообщается.