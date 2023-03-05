Жительница Петербурга задержана в Твери за попытку передать наркотики в следственный изолятор

Наркотики были спрятаны в пряниках. Фото: Олег ХАДАЕВ

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Твери совместно с коллегами из СИЗО-1 Управления федеральной службы исполнения наказаний, стало известно, что некой женщиной планируется передача наркотиков в следственный изолятор.

Посылку с дурманящими гостинцами пыталась передать 45-летняя жительница Петербурга.

Наркотики оказались спрятанными в продуктах, а именно — в трёх пряниках. Это подтвердила экспертиза в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тверской области.

Задержанная во всём созналась.

Следователем Московского отдела полиции УМВД России по Твери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 228.1 УК РФ. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.