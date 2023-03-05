Команда рыболовов из Твери победила в престижном чемпионате по рыбной ловле

Рыболовы-победители из Твери. Фото: VK/Станислав Посланчик

Сегодня, 5 марта, во Владимирской области на Глазовском водохранилище завершился чемпионат Владимирской области по ловле на мормышку со льда.

Абсолютными победителями чемпионата стали рыболовы из Твери — команда «Fishbait-Тверь».

Вот что написал один из членов команды у себя на страничке в соцсети:

«Командное золото и золото в личном зачёте у нас. Команда Fishbait-Тверь победители международного чемпионата Владимирской области, УРААА! Мы довольны, это было классно».

Состязания проходили два дня. К участию допускались четыре спортсмена, плюс один запасной и тренер.

Поздравляем тверских спортсменов с победой!