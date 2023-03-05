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НовостиОбщество5 марта 2023 12:32

Жительницу Тверской области губернатор поздравил со 101 годовщиной со дня рождения

И сказал спасибо за преданность Отчизне.
Олег ХАДАЕВ
5 марта 101 год исполнился жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны Матрёне Ивановне Дроздовой.

5 марта 101 год исполнился жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны Матрёне Ивановне Дроздовой.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

5 марта 101 год исполнился жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны Матрёне Ивановне Дроздовой.

Матрена Ивановна родилась в деревне Анисимово Калининского района. До начала Великой Отечественной войны трудилась на Калининской ткацкой фабрике.

Осенью 1941 года вместе с другими работниками фабрики рыла окопы в Селижаровском районе, затем вернулась в родную деревню. До 1977 года работала животноводом и полеводом в колхозе им. Кагановича (совхоз «Петровское»). С 1980 года переехала в Калинин. Удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Воспитала троих детей.

Матрёну Ивановну с днём рождения поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя: - Спасибо Вам за преданность Отчизне, за значительный личный вклад в обеспечение нашей общей Победы, за героический труд. Ваше ответственное отношение к делу и своему долгу служит примером для всех нас, - говорится в приветственном адресе.