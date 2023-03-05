Следователи выясняют обстоятельства гибели человека на пожаре в Рамешковском районе

Фото СУ СК по Тверской области с места пожара в Рамешковском районе.

Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области начата проверка по факту обнаружения при тушении пожара в деревне Малая Горка Рамешковского района, тела мужчины 1957 года рождения.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил пожарно-техническую экспертизу. Проводится судебная медицинская экспертиза.

В зависимости от результатов будет решено возбуждать или нет уголовное дело.