Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 марта 2023 11:13

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека на пожаре в Рамешковском районе

Останки мужчины были обнаружены в ходе тушения пожара
Олег ХАДАЕВ
Фото СУ СК по Тверской области с места пожара в Рамешковском районе.

Фото СУ СК по Тверской области с места пожара в Рамешковском районе.

Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области начата проверка по факту обнаружения при тушении пожара в деревне Малая Горка Рамешковского района, тела мужчины 1957 года рождения.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил пожарно-техническую экспертизу. Проводится судебная медицинская экспертиза.

В зависимости от результатов будет решено возбуждать или нет уголовное дело.