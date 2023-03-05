В Осташкове сгорел жилой дом

Пожар в Осташкове. Фото: VK/Редакция «СЕЛИГЕР» (Осташков)

То, как горит жилой дом в Осташкове на улице Пакальная Мыза, можно увидеть на фотографиях очевидцев, выложенных в группе ВК «Редакция «СЕЛИГЕР» (Осташков)».

На фото видны пожарные расчёты, которые борются с огнём.

Пакальная Мыза — улица на северной оконечности Осташкова, длинной 230 метров. На улице расположено 16 частных подворий. Скорее всего, название связано с когда-то отдельно стоящим поселением (мызой), где можно было приобрести паклю для конопачения лодок.

Кстати, пожар в Осташкове, один из пяти произошедших в регионе за минувшие сутки.