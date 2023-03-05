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НовостиЭкономика5 марта 2023 9:31

Банк России рассказал, на что чаще всего жаловались жители Тверской области

За 2022 год количество жалоб выросло
Олег ХАДАЕВ
Пользуясь банковскими продуктами, иногда приходится жаловаться.

Пользуясь банковскими продуктами, иногда приходится жаловаться.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Почти 2700 жалоб получил Банк России в 2022 году от жителей Тверской области. В прошлом году таких обращений было меньше — 2100.

Рост обращений в основном был вызван санкционными последствиями.

Основная масса обращений — 45% - касалась деятельности банков (1215 обращений).

В сфере страхования получено 543 жалобы. В основном претензии касались оформления полисов ОСАГО.

С работой микрофинансовых организаций было связано 508 обращений.