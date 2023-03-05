Банк России рассказал, на что чаще всего жаловались жители Тверской области

Пользуясь банковскими продуктами, иногда приходится жаловаться.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Почти 2700 жалоб получил Банк России в 2022 году от жителей Тверской области. В прошлом году таких обращений было меньше — 2100.
Рост обращений в основном был вызван санкционными последствиями.
Основная масса обращений — 45% - касалась деятельности банков (1215 обращений).
В сфере страхования получено 543 жалобы. В основном претензии касались оформления полисов ОСАГО.
С работой микрофинансовых организаций было связано 508 обращений.