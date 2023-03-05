В Тверской области стартовал конкурс по определению лучших из женщин 2022 года

В Тверской области выберут лучших из женщин 2022 года. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области стартовал конкурс «Женщина года – 2022». Инициировано состязание региональной общественной организации содействия прав женщин «Женская Ассамблея».

Одна из целей отбора – выявление и поощрение женщин, добившихся значительных успехов в своей деятельности в 2022 году.

На суд жюри представлены семь номинаций:

– «Женщина IТ-технологий»;

- «По зову сердца» (для женщин, чья жизнь добровольно посвящена помощи людям);

- «Неоспоримый авторитет» (для профессионалов передающих опыт молодым);

- «Самобытная культура»;

- «Сельское подворье»;

- «Женщина-супер-мама» (для многодетных мам);

- «Золотой фонд Верхневолжья» (для женщин, чей трудовой стаж – более 50 лет).

Участвовать в конкурсе могут все совершеннолетние жительницы Тверской области.

Прием заявок продлится до 30 апреля 2023 года.