Жительница Ржева лишилась 300000 рублей, попавшись на уловки мнимых инвесторов

Если у вас есть телефон и банковские карты - мошенники уже вас приметили.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
51-летняя жительница Ржева увидела рекламу о возможности получить быстрый доход при минимальных вложениях.
Женщина быстро оставила свои данные на рекламном сайте и через некоторое время с ней связались неизвестные. Они переслали ей ссылку на инвестиционную платформу.
Не понимая, что уже попала в сети аферистов, ржевитянка перечислила на счёт брокеров 300000 рублей, предвкушая хорошую прибыль.
Но, как только средства были списаны, инвестиционный сайт оказался заблокированным.
Осознав, что стала жертвой мошенников, ржевитянка обратилась в полицию.
Сейчас жуликов ищут.