Жительница Ржева лишилась 300000 рублей, попавшись на уловки мнимых инвесторов

Если у вас есть телефон и банковские карты - мошенники уже вас приметили. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

51-летняя жительница Ржева увидела рекламу о возможности получить быстрый доход при минимальных вложениях.

Женщина быстро оставила свои данные на рекламном сайте и через некоторое время с ней связались неизвестные. Они переслали ей ссылку на инвестиционную платформу.

Не понимая, что уже попала в сети аферистов, ржевитянка перечислила на счёт брокеров 300000 рублей, предвкушая хорошую прибыль.

Но, как только средства были списаны, инвестиционный сайт оказался заблокированным.

Осознав, что стала жертвой мошенников, ржевитянка обратилась в полицию.

Сейчас жуликов ищут.