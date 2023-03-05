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НовостиПроисшествия5 марта 2023 7:04

Бывший житель Твери, угнав машину в Омске, наследил так, что его быстро арестовали

Он сумел проехать на угнанном авто более 2800 километров и его ни разу не остановили для проверки
Олег ХАДАЕВ
На заправках угонщик рассчитывался украденной банковской картой.

На заправках угонщик рассчитывался украденной банковской картой.

Фото: Иван ВИСЛОВ

39-летний бывший житель Твери, а ныне житель Омска, угнал автомобиль у 59-летнего омича, прихватив и его мобильные телефоны с банковской картой. После этого он перегнал автомобиль в Тверь.

Началось все со случайного знакомства с жителем Омска. Экс-тверичанин приехал в гости к омичу и заночевал у него.

Утром омич не обнаружил ни гостя, ни автомобиля, ни барсетки с двумя сотовыми телефонами и банковской картой.

Сотрудники уголовного розыска оперативно выяснили, что подозреваемый уехал в Тверь. Подозрения подтвердились, когда обнаружилось, что угонщик рассчитывается украденными картами на АЗС по пути следования.

Угонщик, беспрепятственно проехав по России более 2800 километров, пригнал авто в Тверь, оставил машину у знакомого и сам поехал поездом обратно в Омск, уладить какие-то дела.

По прибытии в Омск экс-тверичанина и повязали прямо на вокзале.

Как сообщают в УМВ Росси по Омску, ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон.