Бывший житель Твери, угнав машину в Омске, наследил так, что его быстро арестовали

На заправках угонщик рассчитывался украденной банковской картой.
Фото: Иван ВИСЛОВ
39-летний бывший житель Твери, а ныне житель Омска, угнал автомобиль у 59-летнего омича, прихватив и его мобильные телефоны с банковской картой. После этого он перегнал автомобиль в Тверь.
Началось все со случайного знакомства с жителем Омска. Экс-тверичанин приехал в гости к омичу и заночевал у него.
Утром омич не обнаружил ни гостя, ни автомобиля, ни барсетки с двумя сотовыми телефонами и банковской картой.
Сотрудники уголовного розыска оперативно выяснили, что подозреваемый уехал в Тверь. Подозрения подтвердились, когда обнаружилось, что угонщик рассчитывается украденными картами на АЗС по пути следования.
Угонщик, беспрепятственно проехав по России более 2800 километров, пригнал авто в Тверь, оставил машину у знакомого и сам поехал поездом обратно в Омск, уладить какие-то дела.
По прибытии в Омск экс-тверичанина и повязали прямо на вокзале.
Как сообщают в УМВ Росси по Омску, ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон.