Легендарные боксёры провели местер-класс для юных спортсменов Твери

Эпизод мастер-класса. Фото: VK/Федерация спорта России

В Твери, на Всероссийских соревнованиях «Памяти первого мастера спорта СССР по боксу в Тверской области В.Н. Карелина» случилось знаменательное событие. Юным боксёрам дали мастер-класс титулованные спортсмены.

Частицам мастерства делились: трёхкратный чемпион России, двукратный Олимпийский чемпион (1996, 2000), двукратный чемпион Европы (1998, 2004), чемпион мира (1997), Заслуженный мастер спорта России Олег Саитов; бронзовый медалист Олимпийских игр (1996) , серебряный медалист Олимпийских игр (2000), бронзовый призёр Игр доброй воли-1994, двукратный чемпион мира (1995 и 1997), двукратный чемпион Европы (1993 и 2002) и пятикратный чемпион России (1993 -1997), Заслуженный мастер спорта России Раимкуль Малахбеков; заместитель председателя Совета Чемпионов и Мастер спорта международного класса Ахмедхан Адилов.

Легендарные боксёры рассказали занимательные истории из своей карьеры, показали основные приёмы и научили ребят защищаться.

А затем была фотосессия со всеми желающими и ответы на вопросы, сообщает Федерация бокса России.