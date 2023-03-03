В Конаковском районе Тверской области пассажиры совершили более 2,2 млн поездок на новых автобусах

На всех маршрутах в Конаковском районе действует льготный проезд Фото: ПТО

3 марта исполнился год с момента запуска в Конаковском районе новой модели пассажирских перевозок. За период пассажиры совершили на синих автобусах более 2,2 млн поездок, из которых около 348 тыс. - льготные. Доля безналичных платежей составила 74,7%.

Пассажиров Конаковского района перевозят 33 автобуса. Самыми популярными маршрутами за год стали: №1 «Улица Гагарина - Сырзавод - Улица Гагарина» (201 тыс. поездок), №303 «Улица Калинина - Изоплит - Озерки» (186 тыс. поездок), №12 «Улица Гагарина - Улица Гогол - Улица Гагарина» (181 тыс. поездок), №103 «Конаково - Селихово» (120 тыс. поездок) и №111 «Конаково - Карачарово» (105 тыс. поездок).

На всех маршрутах новой транспортной модели в Конаковском районе действует льготный проезд. Ежемесячная стоимость льготного абонемента составляет 302 рубля.