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НовостиОбщество3 марта 2023 11:12

Ушел из жизни депутат Законодательного Собрания Тверской области третьего созыва Федор Пенкин

Ему было 65 лет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ушел из жизни депутат Законодательного Собрания Тверской области третьего созыва Федор Пенкин Фото: Законодательное Собрание Тверской области

Ушел из жизни депутат Законодательного Собрания Тверской области третьего созыва Федор Пенкин Фото: Законодательное Собрание Тверской области

Ушел из жизни депутат областного парламента третьего созыва Федор Пенкин. Ему было 65 лет.

Фёдор Фёдорович родился 15 октября 1957 года в городе Кимры Калининской области. После окончания школы и учебы в армии работал на Савёловском машиностроительном заводе.

Прошел большой путь в журналистике, в 1980-е годы работал в кимрской районной газете, в 1990 году был избран редактором местной газеты "Народный депутат". С 1992 по 2005 годы выпускал газету "Волжское время" (г. Кимры). Был депутатом местного собрания депутатов.

В декабре 2001 года Федор Пенкин был избран в Законодательное Собрание Тверской области по Кимрскому избирательному округу. В областном парламенте работал в комитете по государственному устройству и местному самоуправлению.

Законодательное Собрание Тверской области выражает соболезнования родным и близким покойного.