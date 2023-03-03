Ушел из жизни депутат Законодательного Собрания Тверской области третьего созыва Федор Пенкин Фото: Законодательное Собрание Тверской области

Ушел из жизни депутат областного парламента третьего созыва Федор Пенкин. Ему было 65 лет.

Фёдор Фёдорович родился 15 октября 1957 года в городе Кимры Калининской области. После окончания школы и учебы в армии работал на Савёловском машиностроительном заводе.

Прошел большой путь в журналистике, в 1980-е годы работал в кимрской районной газете, в 1990 году был избран редактором местной газеты "Народный депутат". С 1992 по 2005 годы выпускал газету "Волжское время" (г. Кимры). Был депутатом местного собрания депутатов.

В декабре 2001 года Федор Пенкин был избран в Законодательное Собрание Тверской области по Кимрскому избирательному округу. В областном парламенте работал в комитете по государственному устройству и местному самоуправлению.

Законодательное Собрание Тверской области выражает соболезнования родным и близким покойного.