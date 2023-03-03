Мошенники трижды пытались обмануть жителей Тверской области

Бдительные граждане не поверили мошенникам Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки тверскими полицейскими зарегистрировано три факта телефонных мошенничеств. Злоумышленники пытались выманить деньги у жителей Торжка и Торжокского района, сообщая, что их родственник попал в беду.

Пожилой семейной паре из Торжка аферисты позвонили на домашний телефон и попросили 50 000 рублей для решения вопроса о ДТП, в которое якобы попала их дочь.

Женщина немедленно прекратила разговор и позвонила дочери.

Аналогичным образом повели себя 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. Пенсионеры не поверили злоумышленникам и связались с родственниками.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.