На благоустройство цветников в центре Твери потратят 13 миллионов рублей

На озеленение Твери потратят 13 млн рублей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Власти Твери готовятся к благоустройству и озеленению города в предстоящем сезоне. На сайте Госзакупок опубликован лот на поиск подрядчика для выполнения работ. Цена контракта составляет 13 млн 770 тыс. рублей.

На эту сумму подрядчик должен будет высадить цветники в центре города, у административных зданий на улице Советской, площади Михаила Тверского, улицах Вагжанова, Новоторжской, Ивана Седых, Пушкинской, Дементьева, Склизкова, Горького, Вокзальной, на проспекте Победы, Петербургском шоссе, Рябеевском шоссе, набережной реки Лазури, Студенческом переулке, бульваре Радищева, Комсомольском проспекте, проспекте Чайковского, в селе Михайловское.

В стоимость входит и приведение в порядок элементов благоустройства: окраска вазонов, бордюров, обрезка деревьев и покос травы в течение сезона.

Окончание подачи заявок - 10 марта.