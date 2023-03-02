В Тверской области назначены два новых руководителя межмуниципальных отделов МВД

Алексей Куликов и Денис Галахов. Фото: УМВД России по Тверской области.

Приказами начальника УМВД России по Тверской области Сергей Камышева назначены два новых руководителя межмуниципальных отделов МВД. Начальником межмуниципального отдела МВД России «Краснохолмский» стал подполковник полиции Алексей Куликов и начальником МО МВД России «Удомельский» назначен подполковник полиции Денис Галахов. 2 марта новые руководители были представлены личному составу.

Оба они ранее замещали аналогичные должности в других межмуниципальных отделах. В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили краткие сведения из биографий Алексей Куликова и Дениса Галахова.

Алексей Куликов начал служебный путь в 1993 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы в Весьегонском районе. Занимал должности заместителей и начальников районных подразделений милиции. В 2004 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Последние полтора года возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Удомельский».

Денис Галахов - выпускник Тверского филиала Московского университета МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году в должности оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Осташковского района. Позже возглавил отдел уголовного розыска МО МВД России «Осташковский». В последние годы был начальником полиции межмуниципального отдела «Осташковский».