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НовостиПолитика1 марта 2023 8:48

В Конаковском районе простились с погибшим в ходе СВО Александром Кабаковым

Боец погиб 30 января 2023 года в боях за Артемовск
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области простились с рядовым Александром Кабаковым Фото: администрация Конаковского района

В Тверской области простились с рядовым Александром Кабаковым Фото: администрация Конаковского района

В Конаковском районе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим из Тверской области Александром Кабаковым.

Александр Валерьевич родился 19 мая 1975 года в селе Городня Конаковского района. Погиб 30 января 2023 года в боях за Артемовск.

- В траурных мероприятиях приняли участие представители правительства Тверской области, администрации Конаковского района, академии ПВО, районного военкомата, жители села Городня, родные и близкие военнослужащего, - сообщает администрация Конаковского района.

Героя похоронили с воинскими почестями.