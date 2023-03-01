В Конаковском районе простились с погибшим в ходе СВО Александром Кабаковым

В Тверской области простились с рядовым Александром Кабаковым Фото: администрация Конаковского района

В Конаковском районе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим из Тверской области Александром Кабаковым.

Александр Валерьевич родился 19 мая 1975 года в селе Городня Конаковского района. Погиб 30 января 2023 года в боях за Артемовск.

- В траурных мероприятиях приняли участие представители правительства Тверской области, администрации Конаковского района, академии ПВО, районного военкомата, жители села Городня, родные и близкие военнослужащего, - сообщает администрация Конаковского района.

Героя похоронили с воинскими почестями.