В Тверской области инвалиду через суд возместили затраты на лекарства

Мужчина потребовал через суд возместить затраты на лекарства
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В прокуратуру Торопецкого района обратился местный житель, имеющий инвалидность, с требованием возместить затраты на лекарства.
Установлено, что гражданин является инвалидом 2 группы, наблюдается в Торопецкой ЦРБ, а также в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова Минздрава России.
Необходимые лекарственные средства, выписанные пациенту по рецептам, в аптеку не поступали, поэтому ему пришлось купить их за свой счет.
С целью возмещения 4000 рублей прокуратурой района направлено в суд исковое заявление, которое удовлетворено.
Решение суда в законную силу не вступило.