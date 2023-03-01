В Тверской области инвалиду через суд возместили затраты на лекарства

Мужчина потребовал через суд возместить затраты на лекарства Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Торопецкого района обратился местный житель, имеющий инвалидность, с требованием возместить затраты на лекарства.

Установлено, что гражданин является инвалидом 2 группы, наблюдается в Торопецкой ЦРБ, а также в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова Минздрава России.

Необходимые лекарственные средства, выписанные пациенту по рецептам, в аптеку не поступали, поэтому ему пришлось купить их за свой счет.

С целью возмещения 4000 рублей прокуратурой района направлено в суд исковое заявление, которое удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.