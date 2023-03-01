Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 7:50

В Тверской области инвалиду через суд возместили затраты на лекарства

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина потребовал через суд возместить затраты на лекарства

Мужчина потребовал через суд возместить затраты на лекарства

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Торопецкого района обратился местный житель, имеющий инвалидность, с требованием возместить затраты на лекарства.

Установлено, что гражданин является инвалидом 2 группы, наблюдается в Торопецкой ЦРБ, а также в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова Минздрава России.

Необходимые лекарственные средства, выписанные пациенту по рецептам, в аптеку не поступали, поэтому ему пришлось купить их за свой счет.

С целью возмещения 4000 рублей прокуратурой района направлено в суд исковое заявление, которое удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.