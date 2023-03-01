Мошенник обманул жительницу Тверской области на 11 000 рублей

Женщина лишилась 11 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

58-летняя жительница посёлка Красномайский Вышневолоцкого городского округа на одном из популярных сайтов разместила объявление о поиске работы. Женщине позвонил неизвестный под видом работодателя и предложил удаленную работу.

Лжеработодатель объяснил, что работа будет осуществляться через приложение коммерческого банка, и убедил заявительницу перечислить ему 11 000 рублей для оформления трудоустройства.

Потерпевшая выполнила все инструкции и, лишившись денег, обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.