Мошенник обманул жительницу Тверской области на 11 000 рублей

Женщина лишилась 11 000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
58-летняя жительница посёлка Красномайский Вышневолоцкого городского округа на одном из популярных сайтов разместила объявление о поиске работы. Женщине позвонил неизвестный под видом работодателя и предложил удаленную работу.
Лжеработодатель объяснил, что работа будет осуществляться через приложение коммерческого банка, и убедил заявительницу перечислить ему 11 000 рублей для оформления трудоустройства.
Потерпевшая выполнила все инструкции и, лишившись денег, обратилась в полицию.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.