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НовостиПроисшествия1 марта 2023 7:11

Мошенник обманул жительницу Тверской области на 11 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина лишилась 11 000 рублей

Женщина лишилась 11 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

58-летняя жительница посёлка Красномайский Вышневолоцкого городского округа на одном из популярных сайтов разместила объявление о поиске работы. Женщине позвонил неизвестный под видом работодателя и предложил удаленную работу.

Лжеработодатель объяснил, что работа будет осуществляться через приложение коммерческого банка, и убедил заявительницу перечислить ему 11 000 рублей для оформления трудоустройства.

Потерпевшая выполнила все инструкции и, лишившись денег, обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.