Жителя Тверской области задержали за сбыт наркотиков

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудниками ГНК МО МВД России "Удомельский" на улице Попова в Удомле был задержан за сбыт наркотика 39-летний местный житель.

По месту жительства ранее неоднократно судимого фигуранта был произведен обыск и изъято шесть свёртков с веществом в крупном размере, а также весы и две блистерные упаковки с капсулами.

По части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Ведётся следствие. Злоумышленник арестован.