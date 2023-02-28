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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 17:20

Жителя Тверской области задержали за сбыт наркотиков

Ему грозит 15 лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудниками ГНК МО МВД России "Удомельский" на улице Попова в Удомле был задержан за сбыт наркотика 39-летний местный житель.

По месту жительства ранее неоднократно судимого фигуранта был произведен обыск и изъято шесть свёртков с веществом в крупном размере, а также весы и две блистерные упаковки с капсулами.

По части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Ведётся следствие. Злоумышленник арестован.