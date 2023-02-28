В Твери открывается выставка-продажа тюльпанов

Ежегодно к выставке в городе выращивают десятки тысяч цветов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери в МБУ "Зеленстрой" на ул. 2-я Лукина, 7 Б с 1 марта начинает работу традиционная выставка-продажа тюльпанов. Ежегодно к празднику в городе выращивают десятки тысяч цветов, которые представлены на выставке и доступны для продажи.

Также желающие могут приобрести саженцы комнатных растений, луковичные цветы.

Время работы выставки: 1-3 марта, 6-7 марта - с 8:00 до 19:00, 4-5 марта - с 9:00 до 17:00, 8 марта - с 8:00 до 16:00.