В Тверской области пропала 17-летняя девушка

Пропавшую девушку ищут в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения несовершеннолетней Анастасии Смирновой.

17-летняя девушка 27 февраля ушла из дома в Кашине и не выходит на связь.

- В ходе проведенных мероприятий установлено, что 27 февраля несовершеннолетняя уехала из Кашина на рейсовом автобусе в Тверь. По предварительным данным, могла затем проследовать на поезде в Санкт-Петербург, - сообщает региональный СКР.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.