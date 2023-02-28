В Твери у должника по налогам арестовали иномарку

У должника арестовали автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы Зубцовского отделения судебных приставов совместно с инспекторами отдела урегулирования задолженности №1 МИФНС №7 России по Тверской области провели рейд по взысканию налоговой задолженности.

Входе мероприятия со злостного неплательщика было взыскано более 100 000 рублей и произведен арест автомобиля LAND ROVER. Если должник не оплатит долг в течение 10 дней, то его автомобиль оценят и передадут на реализацию, а вырученные деньги будут перечислены в доход государства.

Неплательщику судебным приставом вручено извещение о вызове в отделение судебных приставов.