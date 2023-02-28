Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 7:26

В Твери у должника по налогам арестовали иномарку

Если он не погасит долг, машина будет реализована
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
У должника арестовали автомобиль

У должника арестовали автомобиль

Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы Зубцовского отделения судебных приставов совместно с инспекторами отдела урегулирования задолженности №1 МИФНС №7 России по Тверской области провели рейд по взысканию налоговой задолженности.

Входе мероприятия со злостного неплательщика было взыскано более 100 000 рублей и произведен арест автомобиля LAND ROVER. Если должник не оплатит долг в течение 10 дней, то его автомобиль оценят и передадут на реализацию, а вырученные деньги будут перечислены в доход государства.

Неплательщику судебным приставом вручено извещение о вызове в отделение судебных приставов.