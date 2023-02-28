В ночь на 28 февраля жители Тверской области наблюдали северное сияние

Северное сияние в Калининском районе Фото: vk.com/vktver/Иван Честных

Накануне вечером, 27 февраля, жители Тверской области могли наблюдать редкое для наших широт явление - северное сияние.

Фотографии опубликовали подписчики в группах "Тверь ВКонтакте" и "Подслушано в Калязине".

Свечение сопровождалось сильной магнитной бурей и было замечено в Калининском районе в деревне Шаблино, Калязине, Васильевском Мхе, Кулицкой и других районах области примерно с 21:00.

В ясную и морозную ночь необычное явление хорошо было видно за пределами города, где небо темнее, вдали от ярких фонарей.