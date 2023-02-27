В Тверской области сироту обеспечили жильем

Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В прокуратуру Кувшиновского района Тверской области обратилась девушка, оставшаяся без попечения родителей.

Установлено, что местная жительница в несовершеннолетнем возрасте осталась сиротой и была включена в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. Однако, по достижении 18-летнего возраста жильем обеспечена не была.

Прокурор направил в суд исковое заявление к местной администрации и Министерству социальной защиты населения Тверской области о возложении обязанности обеспечить сироту жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, заявительнице предоставлена благоустроенная квартира.