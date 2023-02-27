В Тверской области проведут проверку систем оповещения населения

Проверка продлится около минуты. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1 марта в Тверской области проверят готовность систем оповещения населения. Электросирены, акустические системы и громкоговорители прозвучат с 10:43 до 10:44.

Проверка будет организована Главным управлением МЧС России по Тверской области в соответствии с плановыми мероприятиями в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Предусмотрена комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, муниципальных, локальных и комплексной систем экстренного оповещения граждан.

Во время проверки жителям Тверской области не надобности тревожиться, никаких действий предпринимать не нужно.