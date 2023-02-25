Жителей и гостей Тверской области приглашают в Новоторжский кремль на Масленичный фестиваль

Жителей и гостей региона приглашают на масленичный фестиваль в Торжке Фото: ПТО

26 февраля Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке приглашает жителей в Новоторжский кремль на Масленичный фестиваль "Блин с припёком".

Гостей ждет десять площадок, посвященных масленичным традициям, народным играм, пословицам и поговоркам, блинным рецептам Тверской, Новгородской, Владимирской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Смоленской и Калужской областей, а также Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В программе: старинные забавы для детей и взрослых, русские игры и состязания, катание верхом, мужская и женская стенки, взятие снежного городка, ремесленные мастер-классы и хороводы.

Начало в 12:00.