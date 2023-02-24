В реабилитационный центр диких животных в Тверской области привезли осиротевшего рысёнка

Малышка-рысь немного нервничает, но теперь у неё всё будет хорошо. Фото: vk.com/club114776276

В реабилитационном центре диких животных "Ромашка" новый постоялец - осиротевший рысёнок. До этого котёнок рыси скитался по Пено и округе. Пугал кошек и иногда подворовывал из дворов местных жителей домашнюю птицу для пропитания.

Рысёнка могла постигнуть обычная участь таких животных - быть застреленным. Но в этот раз, отмечают руководители центра "Ромашка", произошёл тот редкий случай, когда люди проявили ответственное отношение к животным и действовали гуманно и в соответствии с законом. Теперь рысёнок пройдёт карантин и реабилитацию.

Биологи центра "Ромашка" на своей странице в соцсети выражают искреннюю благодарность всем причастным к отлову и транспортировке животного.

Сейчас малышка-рысь отдыхает и готовится к новой жизни.