В Тверской области празднуют День защитника Отечества

Возложение цветов у обелиска Победы в Твери.

23 февраля в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Участие в них приняли ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города, военнослужащие, представители общественных, молодежных организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В память о погибших защитниках участники церемонии в Твери возложили цветы к стеле «Город воинской славы». Состоялась минута молчания.

Проходят праздничные мероприятия и в райцентрах.

23 февраля в муниципалитетах Верхневолжья на Посты № 1 у воинских захоронений и на мемориальных объектах заступили юнармейцы и члены военно-патриотических клубов региона.

В Ржевском, Западнодвинском округах и Калязинском районе идёт военно-спортивная игра «Зарница», в Торопецком районе – смотр строя и песни среди юнармейских отрядов, в Жарковском округе – автопробег, в Кесовогорском округе на благотворительном концерте «Нашим Защитникам посвящается» соберут подарки для военнослужащих.