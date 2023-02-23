Военнослужащий из Тверской области Максим Мельников погиб в зоне СВО

В ходе боевых действий в зоне СВО при выполнении служебного долга погиб наш земляк Максим Мельников. Фото: VK/Администрация Сонковского муниципального округа

В зоне СВО погиб житель Сонково Тверской области военнослужащий Максим Мельников. Об утрате на своей странице в соцсети сообщает администрация Сонковского муниципального округа. «В ходе боевых действий в зоне СВО при выполнении служебного долга погиб наш земляк Мельников Максим Михайлович. Приносим искренние соболезнования родным и близким Максима» - говорится в сообщении местной администрации.

Церемония прощания с погибшим состоится 24 февраля в 12:00 в деревне Перетерье, д. 25.