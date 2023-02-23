23 февраля в центре Твери перекрыто движение и запрет на парковку

23 февраля в Твери перекрыты улицы.

23 февраля с 9.30 до 12.00 в центре Твери будут масштабные перекрытия из-за праздничных мероприятий. Действует так же запрет на парковку. Не поехать и не припарковаться по следующим улицам:

- по улице Советской (на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева);

- по улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Советской до улицы Крылова);

- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской);

- на набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля);

- на Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова);

- на улице Ефимова (на участке от Краснофлотской набережной до улицы Бебеля).

Парковка запрещена до 9.30 утра на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Советской до улицы Крылова).

С 18.30 до 20.30:

- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской);

- на набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля);

- на Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова).

Автомобилисты, будьте внимательны, ищите пути объезда.