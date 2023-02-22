В Тверской области осудили мошенницу из Красного Холма

Женщина получила 200 часов обязательных работ Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области вынесен обвинительный приговор 36-летней жительнице Краснохолмского района. Она обвиняется в мошенничестве.

В ходе судебного следствия установлено, что в июле 2022 года осужденная, имея доступ к клиентской базе, используя паспортные данные другого человека, оформила потребительский кредит и карту рассрочки. Сумма ущерба составила 30 000 рублей.

Суд назначил фигурантке наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Приговор не вступил в законную силу.