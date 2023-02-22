Житель Твери устроил дебош в храме на улице Склизкова

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

На пульт вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области поступило сообщение о том, что посетитель устроил дебош в храме на улице Склизкова.

Установлено, что молодой человек вошел в помещение в 19:15 вечера, вел себя агрессивно, ругался нецензурно и разбил стекла двух икон.

Росгвардейцы просмотрели записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей произошедшего. Сотрудниками Росгвардии 24-летний подозреваемый был обнаружен и задержан в соседнем доме. Его передали полиции.