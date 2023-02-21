Выставка из Тверской области - «Сокровища древнего Торжка» - доехала до Геленджика

Часть экспозиции. Фото: ПТО

В историко-краеведческом музее Геленджика представлена выставка из Тверской области - «Сокровища древнего Торжка». Это первый совместный проект южного и нашего городов. Экспозиция будет открыта до 23 апреля.

Выставка, основана археологических исследованиях и раскрывает посетителям удивительную историю Торжка XII–XV веков.

- В экспозиции представлены уникальные предметы вооружения древнерусского дружинника, женские украшения, элементы убранства конской упряжи, напрестольный крест, амулеты, ценные сведения о памятнике письменности Древней Руси. Дополняют выставку видеоматериалы, электронные презентации, а также видеофильм, посвященный обороне Торжка от войск Батыя в 1238 году, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Расположенный в Тверской области город Торжок входит в число древнейших городов России. Он основан на рубеже X—XI веков.