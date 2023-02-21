В дни Великого поста верующие Тверской области могут заказать поминовения онлайн

Жители Тверской области могут подать онлайн-записки о поминовении Фото: Александр ЖМУЛИН

В период Великого поста, который начнется 27 февраля и завершится 15 апреля, православные верующие смогут помолиться об упокоении и здравии и подать онлайн записки с именами, которые будут читаться священнослужителями за всеми богослужениями в период Поста в алтаре.

- Тверская епархия принимает постовые записки как о здравии, так и об упокоении. Имена эти будут переписаны в специальную тетрадку (синодик) и будут читаться в положенное время за богослужениями ежедневно, - сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Заказать поминовение о здравии и об упокоении православных христиан в период Великого поста можно онлайн на сайте Тверской епархии.