Тверская область стала победителем Всероссийской туристической премии

Тверская область стала победителем премии Russian Travel Awards. Фото: ПТО

Тверская область стала победителем номинации «Территория автотуризма» Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Она прошла в Санкт-Петербурге. Там были представлены проекты 42 регионов в 19 номинациях.

Победителей на премии определяли эксперты Российского союза туриндустрии, крупнейших медиахолдингов, АНО «Национальные приоритеты» и представители ассоциаций автомототуризма России.

Наша область также была признана серебряным призером номинации «Территория музейного туризма».

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Она напомнила, что в 2022 году благодаря субсидии в пяти городах Верхневолжья появились оборудованные санитарные зоны и парковки, в 2023-м запланировано реализовать несколько знаковых проектов в сфере автотуризма. Это, к примеру, экспедиция «Перешагни Волгу», межрегиональные маршруты с автокараванерами, автопробег по «Государевой дороге» и другие.

- Сегодня открываются огромные возможности для реализации туристического потенциала Верхневолжья, - считает губернатор Игорь Руденя. - Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные.

По итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 миллиона туристов. Это в два раза больше, чем было в 2016-м.