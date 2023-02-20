В Тверской области руководители образовательных учреждений не отчитались о доходах за 2021 год

Руководители школ в Зубцовском районе не отчитались о доходах Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Зубцовского района в ходе проверки выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что некоторые руководители образовательных учреждений не полностью представили сведения о доходах за 2021 год. В частности, в декларационных справках не были указаны банковские счета, сведения о доходах, имеющихся земельных участках, домах и транспортных средствах. Также не были отражены данные об участии в коммерческих организациях.

Прокуратура внесла в отдел образования администрации Зубцовского района представление, 21 руководитель муниципальных учреждений привлечен к дисциплинарной ответственности.