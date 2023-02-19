Более 10 000 жителей Тверской области взяли ипотечных кредитов на 33 млрд рублей

Большинство квадратных метров сейчас покупаются с помощью ипотечных кредитов. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В 2022 году в Тверской области более 10,2 тысяч жителей взяли ипотечных кредитов на общую сумму 33 млрд рублей. Доля ипотеки в общем объеме кредитования населения составила 50%. Таковы данные распространённые Тверским отделением Банка России.

Тверичане брали ипотеку в среднем на 23,5 года. Размер ипотечного кредита не превышал – 3,2 млн рублей.

- Спрос на ипотеку в декабре 2022 года был высоким и по данным региональных представительств ряда банков, показатели превысили рекордный по выдаче март месяц. Некоторые банки фиксировали рекорд по количеству ипотечных выдач в день. Строящееся жилье банки, как правило, кредитуют на максимально выгодных условиях. Граждане к тому же смогли воспользоваться льготами, предусмотренными правительственными программами поддержки населения и бизнеса, - отметил Александр Леонов, эксперт тверского отделения Банка России.

Ставка по ипотеке в 2022 году в среднем по региону составила 7,7%. По сравнению с 2021 годом она снизилась на 0,2 процентных пункта.