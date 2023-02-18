В Тверской области рысь заглянула в гости во двор частного дома

Во двор к жительнице Пено пришла рысь. Фото: VK/Надежда Лаврова

Во двор частного дома на окраине Пено в Тверской области неожиданно пришла рысь. Хищницу-гостью сняла и выложила фото в соцсети хозяйка дома.

В комментариях к посту люди выразили мнение, что рысь молодая и могла зайти к человеку по незнанию. Другие считают, что она просто голодная и не умеет толком охотиться или по другой причине пришло искать помощи к людям.

Одна женщина порекомендовала обратиться в "Рысиный патруль" - группа быстрого реагирования по спасению особей европейской рыси, созданную на базе реабилитационного центра для диких животных "Ромашка". Напомним, что этот зооцентр расположен в Зубцовском районе. "КП"-Тверь" писала про него.

Где сейчас рысь, продолжает ли она кружить около Пено или ушла в лес, неизвестно.