Суд взыскал с РЖД за сбитых в Тверской области лосей 160 тысяч рублей

В суде рассмотрен иск о гибели лосей на железных дорогах в регионе. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Лихославльском районном суде рассмотрен иск Тверского межрайонного транспортного прокурора в интересах Министерства природных ресурсов и экологии региона к ОАО «РЖД», СПАО «Ингосстрах» о взыскании ущерба, причиненного животному миру. Речь идет о двух сбитых на смерть лосях в прошлом году.

Первый инцидент произошел 3 марта 2022 года на 15 км перегона «Лихославль-Терешкино» Октябрьской железной дороги. Там лось погиб в результате наезда электропоезда №7216 сообщения «Тверь-Торжок».

Еще один сохатый был сбит насмерть 22 апреля 2022 года на 439 км перегона «Лихославль-Дорошиха» Октябрьской железной дороги «Сапсаном».

- Суд исковые требования Тверского межрайонного транспортного прокурора удовлетворил, взыскал с ОАО «Российские железные дороги» в пользу субъекта Российской Федерации – Тверской области ущерб, причиненный животному миру в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей, - сообщила пресс-служба Лихославльского районного суда.